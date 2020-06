Oltóanyag-fejlesztés magyar osztrák együttműködéssel

A PTE közleménye szerint a konzorcium olyan modern, harmadik generációs koronavírus oltást dolgoz ki, amely alapvetően különbözik a jelenlegi fejlesztési megközelítésektől, s amelynek első fázisú tesztelése akár már 2021-ben elvégezhető lehet.

Jakab Ferenc professzort, a miniszterelnök által korábban felállított koronavírus-kutató akciócsoport vezetőjét idézve jelezték: a két intézet eddig is szoros együttműködésben dolgozott, aminek eredményeként a hatóanyagokat illetően már ígéretes tesztek is készültek. Ezek – szerinte – szintén jelentős előrelépést eredményezhetnek a koronavírusban megbetegedettek kezelésében a jövőben, valamint a SARS-CoV-2 fertőzések esetleges gyógyszeres megelőzésében.

A Cebina GmbH vezérigazgatója és alapítója, Nagy Eszter közölte: a most klinikai kipróbálás stádiumában lévő vakcináktól eltérően egy hagyományosabb technológiát alkalmaznak, amely biztonságos és megfizethető a tömeges oltáshoz. Az úgynevezett alegység vakcina olyan oltóanyag antigénekre épül, amelyek várhatóan védelmet jelentenek a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-járványok során.

A közlemény tájékoztatott arról is, hogy a projekthez mind az osztrák, mind a hazai kutatócsoportnak rendelkezésre áll a megfelelő támogatás. Kiemelték azt is, hogy az ilyen és ehhez hasonló, nagy volumenű, nemzetközi kutatási projektek finanszírozására ad lehetőséget a május végén bejelentett Nemzeti Virológiai Laboratórium program is, amelynek helyszíne a PTE kutatóközpontja, vezetője pedig Jakab Ferenc, a PTE professzora.