Előrelépés az InSight leszállóegységnél

Az InSight lander 2018 novemberében érte el a vörös bolygó felszínét, az űreszköz fő feladata olyan adatok gyűjtése, melyek segítségével a szakértők jobban megérthetik az égitest belső struktúráját. Az InSight egyik műszere az úgynevezett HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) vagy Vakond, mellyel a talajba kellene lefúrni a mérésekhez.

Az eszköz használatával régóta kísérletezik a földi irányítás, idáig azonban hiába próbálták lefúrni a műszert, nem jártak sikerrel. A misszió csapata 2020. június elején ugyanakkor bejelentette, most sikerült egy apró, de fontos előrelépést elérniük a Vakonddal – számol be a Live Science. A szakértők lefele kalapáltak a műszerrel, az pedig nem ugrott ki úgy, mint eddig. A következő kérdés az, hogy képes lesz-e a szerkezet ily módon mélyebbre fúrni.

A HP3-hoz egy fúrószerű, hőérzékelőkkel ellátott kar tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy 5 méteres mélységig is elérjen. A mérnökök a műszert rengeteget tesztelték a Földön, a Marson azonban egészen más körülmények között kellett kipróbálni. A HP3 a fúrás során be is szorult a talajba.

A küldetés csapata az utóbbi időben egy robotkarral igyekezett kihúzni és mélyebbre nyomni a HP3-at, a művelet rendkívüli precizitást igényelt. Tilman Spohn, a Német Légügyi és Űrkutatási Központ munkatársa és a HP3-at irányító csoport vezetője szerint a módszerrel végül sikerült némi pozitív eredményt elérni: május 11. és 30. között a műszer 7 centimétert haladt a talajban, igaz, egy része még mindig a felszínen van, ráadásul ferdén hatolt a földbe.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp

— NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020