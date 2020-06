Tovább csúszik a James Webb űrtávcső indítása

Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos társigazgatója egy online sajtótájékoztatót jelentette be az újabb csúszást – számol be a Space News. Zurbuchen szerint a pandémia előtt jól haladtak az űreszköz fejlesztésével, március óta azonban lelassult a munka. A szakértő hozzátette, már biztos, hogy 2021 márciusában nem tudják elindítani a James Webb űrtávcsőt.

Márciusától kezdődően a NASA több létesítményében és a partnereinél is felfüggesztették vagy csökkentették a munkát, részben azonban így is folytatódni tudott az űrteleszkóp fejlesztése és tesztelése. Bár az utóbbi időkben a mérnökök visszatérésével ismét gyorsulni kezdett a folyamat, így is számítanak a további késésre.

Egyelőre nem tudni, hogy mikorra fog módosulni a felbocsátás időpontja, de Zurbuchen bizakodó, hogy 2021 júliusában elindulhat az űreszköz. Korábban, a járvány előtt egy kormányzati vizsgálat megállapította, hogy a sok elvégzendő feladat miatt a márciusi felbocsátás sem tűnik valószínűnek, Zurbuchen szerint azonban a program kifejezetten jól alakult a pandémia előtt.