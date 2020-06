Már négyezer üstököst azonosított a napfigyelő szonda

A NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) közös napfigyelő űrszondája, a SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) 1995-ben indult el, utódja a 2010-ben felbocsátott Solar Dynamics Observatory. Az űreszköz küldetését eredetileg háromévesre tervezték, ezt azonban 1998-ban meghosszabbították. Feladata alapvetően az, hogy a Nap külső atmoszféráját, azaz koronáját, illetve a napszeleket vizsgálja, küldetése során ugyanakkor számos üstököst is megfigyelt.

Karl Battams, az Egyesült Államok Tengerészeti Kutatólaboratóriumának munkatársa és a SOHO csapatának tagja szerint az űreszköz nemcsak a naptudományt írta át, hanem az üstökösökre vonatkozó ismereteinket is – írja a Space.com. A SOHO által észlelt objektumokat önkéntesek vizsgálják, a 4000. üstököst Trygve Prestgard fedezte fel. Az amatőr csillagász a program keretében eddig nagyjából 120 égitestet azonosított. Prestgard tudta, hogy közel járnak a 4000. égitest megtalálásához, de nem gondolta volna, hogy éppen ő lesz a szerencsés felfedező.

Az üstökösök többségét az űrszonda Nagy Szögű és Spektrometrikus Koronagráfja (LASCO) észleli. Ez képes kitakarni a csillag fényesebb régióit, hogy a kutatók csak a koronára koncentrálhassanak.

A most azonosított, SOHO-4000 jelű üstökös viszonylag kicsi, 5-10 méter az átmérője. A kutatók számoltak vele, hogy a LASCO a halványabb objektumokat is láthatóvá teszi majd, arra viszont nem is gondoltak, hogy a SOHO így fel fogja gyorsítani az üstökösök észlelésének ütemét.