A lapos pofájú kutyafajtákat veszélyezteti leginkább a hőség

A Nottingham Trent Egyetem és a Királyi Állatorvosi Főiskola csapata több mint 900 ezer kutya állatorvosi adatait vizsgálta. Az eredmények alapján több mint 1200 egyedet kellett hőguta miatt kezelni, az érintett állatok jelentős része olyan fajtához tartozik, melyre a lapos, rövid pofa és orr jellemző.

A szakértők az Egyesült Királyság hagyományosan legnépszerűbb fajtáját, a labrador retrievert vették viszonyítási pontnak. Az adatok azt mutatták, hogy a csau-csauk 17-szer, az angol buldogok 14-szer, a francia buldogok 6-szor, a bordeaux-i dogok 5-ször, az angol agarak 4-szer, a Cavalier King Charles spánielek, a mopszok, a golden retrieverek és az angol springer spánielek pedig 3-szor nagyobb eséllyel kerülnek hőhöz köthető probléma miatt állatorvoshoz, mint a labradorok.

Emily Hall, a csapat vezetője szerint valószínű, hogy a rövid orrú ebeknél a veszély okozója a megváltozott lihegési hatékonyság. A lihegés fontos szerepet tölt be a kutyák hűtési rendszerében, a rövidebb pofa viszont megnehezíti a folyamatot, sőt, a túl gyorsan kapkodott levegővel még hőt is termelhetnek az állatok a kívánatos hűtés helyett. Mivel a klímaváltozás miatt egyre nőhet a forró időszakok gyakorisága és intenzitása, félő, hogy egyre több kutyát fog fenyegetni a hőség, a kutatók különösen aggódnak amiatt, hogy ezek a kutyafajták is egyre népszerűbbek.

A csau-csauk és a golden retrieverek esetében a problémát a vastag szőrzet jelentheti, de az életkor és a testtömeg is meghatározó tényezők lehetnek. 50 kilogramm felett az ebek 3,5-szer nagyobb eséllyel szenvednek hőgutát, mint 10 kilogrammnál könnyebb társaik.

A szakértők bíznak benne, hogy friss eredményeik nemcsak az állatorvosok, hanem a kutyatartók számára is hasznosnak bizonyulhatnak, és hozzájárulhatnak az ebek egészségének megóvásához, így a gazdik például nem viszik majd a veszélyeztetett fajtákba tartozó kutyáikat a hőségben sétálni.