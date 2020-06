Ezen az égitesten próbálja ki a NASA védelmi rendszerét

Korábban is lehetett tudni, hogy a NASA melyik objektumon fogja kipróbálni aszteroidavédelmi módszerét, most azonban hivatalos nevet is kapott az égitest – számolt be a NASA. A DART (Double Asteroid Redirection Test) misszió 2021-ben indul, a cél az, hogy az űreszköz szándékos becsapódásával eltérítsék a holdacska mozgását, ezzel tesztelve a védelmi rendszer hatékonyságát.

A Didymos nevű aszteroidát, illetve kísérő társát nagyjából két évtizede találták meg, a kisebb objektumot eddig Didymos B néven jelölték. Andy Rivkin, a DART csapat tagja szerint mielőtt egy égitest pontos pályáját kiszámolnák, jellemzően átmeneti nevet kap, mivel a tervezés során meg kell különböztetni a két égitestet, amelyek közül a nagyobbik 780, a kisebbik 160 méter átmérőjű.

Azonban eljött az ideje, hogy végleges nevet kapjon a Didymos kísérője, amelyet mostantól Dimorphosnak fognak nevezni, ezt a Nemzetközi Csillagászati Unió is elfogadta a napokban. A kifejezés két formát jelent, ami arra utal, hogy az égitest pályájának formáját az emberiség alakítja át – így két, nagyon különböző változat fog létrejönni. Ez lesz a történelem első olyan objektuma, melynek mozgását fajunk változtatta meg.

Néhány évvel a DART után az Európai Űrügynökség vezetésével a Hera küldetés is elindul majd, ennek feladata az eltérítési kísérlet nyomainak felmérése lesz. Magát a becsapódást egy, a DART fedélzetén szállított, s pár nappal a cél előtt leváló nanoműholddal is megörökítik majd, s a pályaváltozásokat a Földről is figyelni lehet a becsapódást követően.