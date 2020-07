A csillaghalál új típusa lehetett

2019-ben a szakértők megfigyelték, hogy hogyan tűnik el egy, a Napnál 2,5 milliószor fényesebb égitest. Andrew Allan, a Trinity College Dublin munkatársa és kollégáik most új tanulmányukban mutatják be az eseményt – számol be a Live Science. A kutatók több magyarázatot is találtak a jelenségre, ezek közül az egyik az, hogy a csillag talán anélkül zuhant egy fekete lyukba, hogy előtte szupernóvaként felrobbant volna. Ez a csillaghalál egy korábban ismeretlen típusa lehet. Jose Groh, a csapat tagja szerint azt dokumentálhatták, ahogy a környező univerzum egyik legnagyobb csillaga szép lassan eltűnik.

A Vízöntő csillagképben található objektum 75 millió fényévre fekszik, és 2001 és 2011 között rengeteget vizsgálták. A szakértők úgy vélték, hogy az égitest egy élete végén járó csillag, egy úgynevezett fényes kék változó (LBV). A kutatók eddig csak nagyon kevés ilyen objektumot azonosítottak.

2019-ben a csapat az Európai Déli Obszervatóriumhoz tartozó Very Large Telescope segítségével akarta tanulmányozni az égitestet, de csak a hűlt helyére bukkantak. A Napnál jóval nagyobb csillagok életük végén rendszerint jól látható, hatalmas robbanással járó megsemmisülésen esnek át, ezen objektum esetében viszont nem láttak hasonlót.

A szakértők ezért a 2002 és 2009 közötti adatokat kezdték el elemezni, és több, az idősebb LBV-kre jellemző kitörést is észleltek. Ezek 2011-re szűntek meg. Lehetséges, hogy ezt követően egyszerűen elhalványult az objektum, és akár egy porfelhő is eltakarta, később pedig újra elő fog bukkanni. Egy másik lehetséges magyarázat az, hogy a csillag korábban nem látott módon, csendesen semmisült meg.