A hazai koronavírus-szűrés eredményei

A vérvizsgálat 70 főnél azt is kimutatta, hogy ők átesett a COVID-19 betegségen – olvasható a semmelweis.hu oldalon. A sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozott végleges eredmények megerősítik, hogy mind az aktív fertőzöttek száma, mind az átfertőzöttség alacsony volt Magyarországon az „újranyitás” pillanatában, ami az időben bevezetett és a lakosság által betartott korlátozó intézkedéseknek köszönhető. Az orvosképző egyetemeken a továbbiakban is folyamatosak az új típusú koronavírussal kapcsolatos szűrővizsgálatok annak érdekében, hogy pontosan előre tudják jelezni az esetleges második hullám megjelenését.

A nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatás alapvetően azt a kérdést vizsgálta, hogy a járvány lecsengésekor, a lazítás megkezdése előtt mekkora volt a koronavírussal fertőzött személyek száma hazánkban, illetve hányan fertőződtek meg a járvány során és szerezhettek immunitást a vírussal szemben.

A Központi Statisztikai Hivatal által kiválasztott 17 787 főből 10 575 fő tett eleget a meghívásnak és vett részt a 2020. május 1-16. közötti vizsgálatokban és adott mintát legalább az egyik vizsgálathoz. Közülük 10 474-en a vizsgálati kérdőívet is kitöltötték, így ők alkotják a felmérés vizsgálati populációját. A 13 százalékos kerethibát figyelembe véve a részvételi arány így 67,7 százalék volt. A felmérés reprezentatív a magánháztartásokban élő teljes 14 év feletti hazai lakosságra. A részvevőktől az aktuális fertőzöttséget kimutató, orr- és garatmintán alapuló PCR-teszt mellett vért is vettek annak kimutatására, hogy korábban átestek-e a fertőzésen, valamint kérdőívet is kitöltöttek.

A vizsgált személyek közül 3 főnek lett pozitív az aktuális új koronavírus fertőzöttséget mutató PCR tesztje és 70 főnél mutatta azt a vérvizsgálat – melyet az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Ügynökség által engedélyezett nagy megbízhatóságú immunológiai teszttel végeztek –, hogy átesett a SARS-CoV-2 okozta fertőzésen. Mindez a teljes 14 éven felüli, nem valamely intézményben élő magyar lakosságra vetítve azt jelenti, hogy az aktív fertőzöttek száma 2 421-re becsülhető a vizsgálat időszakában, míg a szeropozitív, vagyis fertőzésen átesettek személyek száma 56 439-re tehető. Így mind az aktív fertőzöttségi ráta (2,9 fő 10 ezer lakosból), mind pedig az átfertőzöttség aránya (68 fő 10 ezer lakosból) alacsonynak mondható – jelentette be sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla, a vizsgálatot vezető Semmelweis Egyetem rektora.

A vizsgálaton résztvevők átlagéletkora 48,7 év, 53,6 százalékuk nő, 46,4 százalékuk férfi volt; érdemi nemi különbségek nem voltak érzékelhetők a pozitív teszteredményt kapók között. A régiókat tekintve az átfertőzöttség legmagasabb értéke Budapesten volt (90/10 000 fő), a legalacsonyabb pedig Észak-Magyarországon (45/10 000 fő).

A vizsgálat a Semmelweis Egyetem vezetésével, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem részvételével, a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg. A szervezést, a mintavételt az Országos Mentőszolgálat, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a kormányhivatalok, az önkormányzatok, a háziorvosok, a körzeti megbízottak is segítették. Rajtuk kívül külön köszönet illet minden állampolgárt, aki eleget tett a meghívásnak és – személyenként több száz magyart képviselve – részt vett a felmérésben. A kiválasztott személyeket levélben, telefonon, ügyfélkapunk keresztül is megpróbálták elérni. Amennyiben így nem sikerült kapcsolatot teremteni, akkor személyesen keresték fel őket regisztrált címükön. A mintavételt a négy orvosi egyetem munkatársai végezték: 187 szűrőcsapat vett részt a munkában, akik 348 meghatározott szűrőponton, valamint 5 szűrőbusz és több mobil szűrőcsapat segítségével vették le a mintákat a résztvevőktől.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a H-UNCOVER keretében további két keresztmetszeti szűrést terveznek elvégeznek 2021. május 1-jéig.