A spanyolországi koronavírus-szűrés eredménye

A spanyol egészségügyi minisztérium, a statisztikai hivatal (INE) és a III. Károly egészségügyi kutatóintézet közös, április végén kezdődött, három szakaszból álló vizsgálatában több mint 68 ezren, a kiválasztottak 77 százaléka vett részt.

„Nagyon nehéz elérni a közösségi immunitást, nagyon messze vagyunk ettől egy olyan országban is, mint Spanyolország, amelyet ennyire sújtott a járvány” – hangsúlyozta Marina Pollán, a nemzeti járványügyi központ (CNE) igazgatója.

Közösségi immunitásról akkor beszélhetünk, ha elegendő ember fertőződött meg ahhoz, hogy megállítsa a kórokozó terjedését. Ehhez egy populáció 70-90 százalékának immunitása szükséges, hogy megóvja azokat, akik nem fertőződtek meg. Spanyolországban a part menti területeken 3 százalék alatti volt azoknak az aránya, akiknél találtak Covid-19 elleni antitesteket. Magasabb az arány az országban ott, ahol súlyosabb volt a járványhelyzet.

A dél-európai országban több mint 250 ezer embernél igazolták a fertőzést az elmúlt hónapokban, a halálos áldozatok száma meghaladja a 28 ezret.

A gyorstesztekkel és vérvizsgálatokkal járó kutatás jelentős területi eltéréseket állapított meg: míg a járvány által leginkább érintett madridi tartományban 11,7 százalékos az átfertőzöttség, addig például a Baleár-szigeteken 1,4, az északi Asztúriában 1,9 százalék. Továbbá az is kiderült, hogy az egészségügyi dolgozók körében nagyobb, 10 százalékos a fertőzésen átesettek aránya.

A CNE vezetője beszámolt arról is, hogy a felmérés második szakaszában a fertőzésen átesettek közül 7 százalék volt azok aránya, akiknél már nem mutatta ki a vírussal szemben termelt ellenanyagot a vizsgálat, noha az első körben ez még jelen volt a vérmintában. A harmadik fázisban ez az arány 14 százalékra nőtt.

A kutatók szerint ezt részben indokolhatja az is, hogy a gyorstesztek nem tökéletesek, de a jelenség kapcsán inkább óvatosságra intenek, mivel más koronavírus-típusoknál megfigyelték, hogy a megszerzett immunitás lehet hiányos vagy átmeneti is. Azoknak, akiknél lezajlott a fertőzés, ugyanúgy kell védeniük magukat és környezetüket, mint azoknak, akik nem kapták el a vírust – hangsúlyozta Raquel Yotti, a III. Károly egészségügyi kutatóintézet igazgatója.

Spanyolországban több mint három hónap után június 21-én oldották fel az állampolgárok szabad mozgását korlátozó szükségállapotot, és nyitották meg a határokat, elsőként az Európai Unió tagállamaiból érkezők előtt.

A maszkviselés továbbra is kötelező minden zárt nyilvános helyen, továbbá közterületen is akkor, ha nem lehet betartani a biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolságot másoktól.

Az országban területenként eltérő létszámkorlátozások vannak érvényben például a vendéglátóhelyeken vagy az üzletekben, utóbbiakban kötelező belépéskor használni a kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékot is.