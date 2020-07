Furcsa, körkörös objektumokat találtak az űrben

A Ray Norris, a Nyugat-Sydneyi Egyetem munkatársa csapatával friss tanulmányában a furcsa rádióköröket (Odd Radio Circles, azaz ORC-k) mutatja be – számol be a ScienceAlert. A szakértők összesen négy ilyen objektumot találtak, ezek közül három a peremeinél rendkívül fényes, nagyjából olyan, mint egy gyűrű.

A rádiócsillagászati felvételeken a körkörös formák jól ismertek, és jellemzően gömbölyű objektumokat jelölnek, de akár mérési hibákból is származhatnak. Norrisék szerint az általuk leírt ORC-k nem felelnek meg ezeknek az ismert jeleknek. A kutatók úgy gondolják, hogy egy egészen új objektumtípussal, esetleg egy egyelőre ismeretlen csillagászati folyamattal lehet dolguk.

Az ORC-ket először 2019-ben figyelték meg az Australian Square Kilometre Array Pathfinder segítségével, amikor az univerzum evolúciós térképéhez gyűjtöttek adatokat. Hogy ellenőrizzék, nem a műszerekben volt-e a hiba, utóbb más távcsövek információit is elemezték. Ekkor derült ki, hogy 2013-ban a Giant MetreWave Radio Telescope is fogta a jeleket, később pedig más eszközökkel is kimutatták azokat. Mind a négy ORC csak rádióhullámhosszokon látható, távolságukat pedig nem tudták megállapítani. Úgy tűnik, az egyes objektumok nem teljesen azonosak, az ORC 3 például inkább egy egységes korongnak, semmint egy gyűrűnek tűnik. Bár leírásuk sokban emlékeztet a szupernóva-maradványok és a planetáris ködök jelére, a csapat kizárta, hogy ezekkel lett volna dolguk.

Norrisék szerint bármi is hozza létre az ORC-ket, valószínűleg a Tejútrendszeren kívül történik. A kutatók hat további, halvány jelöltet is azonosítottak, most abban bíznak, hogy ezek megfigyelésével újabb részleteket deríthetnek ki a titokzatos rádióforrásokról.