1,4 millió éves csontbaltát találtak Kelet-Afrikában

Egy japán, hongkongi és etióp kutatókból álló csoport bukkant rá arra az eszközre, amely a vizsgálatok alapján egy csontból készített kézi balta (hasonló a sokkal gyakrabban talált kőbaltákhoz), és feltehetően a közvetlen elődünkként nyilvántartott Homo erectus készítette, számolt be a Phys. org. A kutatócsoport az eredményeit az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában, a PNAS-ben tette közzé.

Etiópia Konso-Gardula nevű lelőhelyén bukkantak a csonteszközre, ezen a helyszínen korábban számos kőből készült kézi baltát találtak már, amelyek szintén a H. erectus művei voltak. A helyszín alapján a csonteszköz korát 1,4 millió évesre becsülték a kutatók, és ez csupán a második, egymillió évesnél idősebb csontból készült kézi balta, amelyet valaha találtak a világon. A lelőhely az acheuli kultúra eszközeiből szolgáltatott már számos példát.

A vizsgálatok megállapították, hogy egy vízilóféle combcsontjából készült a kb. 13 centi hosszú, ovális alakú eszköz. A balta élét egy másik, valószínűleg kőből készült szerszám segítségével alakították ki, a csontdarab mindkét feléről lepattintva az él eléréséhez szükséges darabokat. Az eszköz kialakítása nagyban hasonlít a kőből pattintott kézi baltákéhoz.

Az acheuli kultúra legismertebb eszköze a jellegzetes kialakítású kőbalta. Forrás: Wikipedia

Az eszköz 5 centis élén mikroszkópos vizsgálattal talált kopási nyomok a használatára utalnak, a kutatók úgy vélik, hogy valószínűleg állatok feldarabolásához, hosszú, nagy mozdulatú vágásokhoz használták. Az acheuli kultúrába tartozó eszközök legelőször kb. 1,75 millió éve jelentek meg, majd mintegy 1,4-1,5 millió éve sokat finomodott az eszközkészítés technológiája. A csontból készített kézi balta élének és hegyének kialakítása során több apró pattintás nyomát lehetett felfedezni, az él két oldalán 28, ill. 16 egyedi mozdulattal alakította ki a készítője a kívánt alakot. A pattintások különösen az eszköz hegye közelében kisebbek, az egykori mester láthatóan finomabb mozdulatokat használt a kialakítás során. Ez a mozdulatsor sokkal finomabb munkára vall, mint pl. a híres olduvai leletek közt talált kőbalták esetén azonosított 8 pattintás. A kétoldali éllel készült eszköz használata hatékonyabb volt. A csontbalta azt is bizonyítja, hogy a Konso területén élt Homo erectus képes volt jó minőségű, és a kopásnyomok alapján tartósan használható csontbaltát is előállítani. Az 1,4 millió évvel ezelőtti korszak a technológia finomodásának ideje volt, erre kiváló példa a most ismertetett csontbalta is.