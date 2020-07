Csökkent a koraszülések száma a karantén alatt

Koraszülésnek a 40. helyett a 37. terhességi hét előtt bekövetkező szülések számítanak, és, amint arra a Nature híre felhívta a figyelmet, a koronavírus miatti karantén idején, számos helyen rendkívülinek számító visszaesés következett be ezek számában. Világszerte számos orvoscsoport észlelte a pozitív változásokat, és egymástól teljesen független vizsgálatokba is kezdtek, hogy kiderítsék, minek köszönhető a javulás, egy írországi és egy dán kutatás eredményeit a medRXiv preprint szerveren olvashatjuk (vagyis ezek egyelőre nem ellenőrzött folyóirati közlések, csak a kutatások összefoglalói).

E vizsgálatok alapján különösen a legsúlyosabb esetekben következett be drasztikus visszaesés, vagyis pont azok a nagyon korai koraszülések „maradtak el”, amelyek esetén a legnehezebb a babák életének és egészségének megőrzése.

Az ír kutatásban a 2020-as adatokat összehasonlították a korábbi két évtized (2001-2019 közti évek) adataival, és ebből egyértelműen világossá vált, hogy 73 százalékos visszaesés következett be 2020. áprilisára a különösen alacsony születési súlyú babák világra jövetele arányában. A Limerick körzetéhez tartozó közel félmilliós lakosságú régió egyetemének szülészeti klinikáján, több mint 93 ezer szülés adatait elemezve végezték el a felmérést. Az orvos kutatók következtetései szerint ebben a karantén előidézte komplex változásoknak jelentős szerepük lehetett: kevesebb munkahelyi stressz, javuló életmód (elegendő alvás, helyesebb táplálkozás, testmozgás), kevesebb szennyező anyag jelenléte a környezetben – beleértve a légszennyezés visszaesését, kevesebb fertőzés, kevesebb elérhető káros hatású anyag, pl. dohánytermék, drogok, alkohol a kismama környezetében. Mivel az 5 éves kor alatti gyermekhalandóságban élen járó ok világszerte a koraszülés, ezért különösen fontos alapos és átfogó vizsgálatoknak alávetni e változásokat.

A dán orvosok öt évre visszamenőleg vizsgálták meg az újszülötteket az adatbázisaik alapján, s hasonlították össze a 2020. március közepétől április közepéig születettek adatait a korábbi években születettek adataival, több mint 31 ezer újszülöttet mértek fel. E csoport a rendkívül korai, 28 hét terhességre születő babák adataiban 90 százalékos visszaesést tapasztalt!

A New York Times beszámolója szerint világszerte számos más kórházban is tapasztaltak hasonló visszaesést: Kanada, Hollandia, USA, Ausztrália orvosai is beszámoltak róla, és számos helyen eltérő mértékben csökkent a koraszülések száma, ám volt olyan orvoscsoport is, amely nem tapasztalt visszaesést.

Amennyiben az elemzések adatai beigazolódnak, és (remélhetőleg) más országokban is elkészítik e felmérések helyi változatait, az adatok összehasonlításával talán előre lehet lépni a koraszülések okának kutatásában is.