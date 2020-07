Több bolygóból álló rendszert örökítettek meg

Kép: ESO/Bohn et al.

Az Európai Déli Obszervatóriumhoz (ESO) tartozó Very Large Telescope segítségével először sikerült több exobolygót is megörökíteni egy Nap-szerű csillagnál – számol be az ESO. A felvételen a 300 fényévre található TYC 8998-760-1 látható. Alexander Bohn, a Leideni Egyetem PhD-hallgatója és a csapat vezetője szerint a képen szereplő rendszer sokban emlékeztet a fiatal Naprendszerre. A TYC 8998-760-1 rendkívül fiatal, csupán 17 millió éves.

Matthew Kenworthy, a csapat tagja szerint bár indirekt módon már több ezer exobolygót észleltek, csak töredékükről sikerült képet készíteni. Az még ritkább, hogy egy rendszerben egynél több égitestet is közvetlenül vizsgáljanak, eddig csupán kétszer tudtak ilyen elemzést folytatni a csillagászok.

Kép: ESO/Bohn et al.

A mostani felvételen látható két gázóriás igen messze kering csillagától: az egyik 160, a másik 320 Föld-Nap távolságra. Az égitestek meglehetősen nagy tömegűek, a közelebbi 14, a messzebb fekvő pedig hat jupitertömegű.

Bohn és kollégái Nap-szerű, de fiatalabb csillagoknál keresték a nemrég kialakult exobolygók nyomait, a projekt során hozták létre a példátlan képet. A fiatal exobolygók még jóval forróbbak, mint a Naprendszer bolygói, ezért infravörös fényben feltűnőbbek, igaz, a gazdacsillagok sugárzása így is túl erős, ezért fényüket takarni kell. A csapat a kép megalkotásához több megfigyelést is folytatott 2019-ben, és 2017-es adatokat is felhasznált. Bohnék bíznak benne, hogy a további vizsgálatokkal újabb részleteket deríthetnek ki a TYC 8998-760-1-ről és bolygóiról.