Ezért fontos a csecsemőknek az anyatej

Az első néhány csepp anyatej, az úgynevezett előtej olyan szerepet tölt be, mint az első védőoltás: ennek segítségével immunanyagokkal, fehérvérsejtekkel és enzimekkel teli anyag jut a kicsik szervezetébe. Ha ezt kapják meg először, az olyan bevonatot képez a bélrendszerünkben, ami komoly védelmi vonalat alakít ki a vírusokkal és a bakteriális fertőzésekkel szemben is – hívta fel a figyelmet Dr. Sassi Lilla, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika neonatológus szakorvosa az augusztus 1-i anyatejes táplálás világnapja apropóján.

A kicsik növekedésével párhuzamosan a további védekezésben is nagyon fontos szerepet játszanak ezek az anyagok. Az édesanyában a különböző betegségek hatására képződő ellenanyagok is így jutnak át a csecsemőbe, akit ezáltal védenek a betegségektől. Emellett fizikailag, pszichológiailag, a finommotorikus és szomatikus fejlődés szempontjából is a szoptatás a legjobb megoldás a szakemberek szerint – olvasható a Semmelweis Egyetem weboldalán.

Azok, akik csecsemőkorukban anyatejes táplálást kaptak, felnőtt korukban is védettebbek a betegségekkel szemben – hosszú távon is jótékony hatása van tehát a szoptatásnak. Az érintetteknél az elhízás és a magas koleszterinszint is ritkábban alakul ki idősebb korban, illetve a vérnyomásuk is alacsonyabb.

A szülést követően minden édesanyánál elindul a tejelválasztás. Ha ez valamiért nem elegendő az újszülöttnek, akkor is lehet megoldást találni.

Korábban a három óránkénti szoptatást tartották helyesnek, de az utóbbi időben előtérbe került a korszerűbb, igény szerinti szoptatás. Ilyenkor annyiszor és annyi ideig kerülhet mellre a baba, ahogy ő szeretné. Nyilvánvaló hogy az édesanyának a megfelelő egyensúly kialakítására kell törekednie, hiszen ha például több gyermek van a családban, akkor nem lehet mindig az újszülöttre koncentrálni. Nem kell kétségbeesni akkor sem, ha egy édesanya nem tudja a baba minden igényét kielégíteni, hiszen a csecsemőnek is van kompenzáló képessége, tud alkalmazkodni a körülményekhez. Akinek nincs elegendő teje, annál megfelelő segítséggel ez az időszak is áthidalható, a szoptatási problémák megoldhatóak, növelhető az anyatej mennyisége is. Amennyiben mindezek ellenére sem elegendő az anyatej, a tápszeres pótlással is megfelelő és elegendő tápanyaghoz juthatnak a kicsik– tette hozzá dr. Sassi Lilla.

Az anyatejes táplálás népszerűsítése azért fontos, mert az elmúlt években 57 százalékról 51 százalékra csökkent azoknak a csecsemőknek az aránya, akik csak anyatejet kaptak az első hónapokban. Hat hónapos korra már csak a csecsemők 34 százaléka kap kizárólag anyatejet, ezzel párhuzamosan pedig 51 százalékról 55 százalékra nőtt a tápszert is kapó csecsemők aránya.

A jelenlegi ajánlás szerint a koronavírus-megbetegedésben szenvedő édesanyáknak is ajánlott, hogy fokozott védelem mellett anyatejjel táplálják az újszülötteket. A vírus anyatejjel nem terjed, ha az édesanya fizikailag olyan állapotban van, akkor megfelelő körülmények mellett, szájmaszk használatával a szoptatásnak sokkal több előnye van, mint hátránya.