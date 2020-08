Curiosity: nyolc éve a Marson

2020. július 30-án indult el a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance. Az űreszköz 2021 februárjában fog landolni a Marson. A Perseverance alváza sokban emlékeztet a Curiosityére, az új szerkezet vizsgálatainak megtervezésekor pedig komoly szerep jutott a Curiosity korábbi felfedezéseinek.

A legendás marsjáró 2011 novemberében indult, és 2012. augusztus 5-én szállt le a Gale-kráterben – írja a Space.com. Misszióját eredetileg legalább egy marsi év (687 földi nap) hosszúságúra tervezték, az elvárásokat azonban bőven sikerült túlszárnyalnia. A robot fő feladata az volt, hogy felmérje, alkalmas lehetett-e egykor a kráter az élet számára.

Küldetése során izgalmas felfedezésekre jutott, többek közt azt is kiderítette, hogy a régióban egykor egy tó- és egy folyórendszer feküdt. A helyi kőzetekben olyan szerves anyagokat is kimutatott, melyeket a szakértők az élet építőelemeinek neveznek, de azt is kiderítette, hogy a helyi metán szintje szezonális ingadozást mutat.

2014 szeptemberében a Curiosity elérte a kráterben 5,5 méter magasan tornyosuló Mount Sharpot. Az elmúlt hat évben a marsjáró e hegy oldalán mászott fel. Nyolc éves missziója során a robot 27 kőzet- és hat talajmintát gyűjtött be, és 23 kilométert haladt. (A Marson megtett távolság rekordját a NASA 2004 és 2018 között működő Opportunity marsjárója tartja 45,16 kilométerrel.)

A Perseverance a Curiosity munkáját folytatva keresi majd az egykori élet nyomait a Jezero-kráterben. A marsjáró olyan mintákat is gyűjt majd, melyeket a jövőben elszállíthatnak a Földre.