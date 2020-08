Először reptették meg a Starship új prototípusát

Először bocsátotta fel a SpaceX az SN5-öt, a Starship űrhajó újabb, valós méretű prototípusát – számol be a Space.com. A szerkezet nagyjából 40 másodpercet töltött a levegőben 2020. augusztus 4-én a dél-texasi Boca Chicánál.

A rövid teszt alatt a rozsdamentes acélból készült SN5 oldalasan mozgott, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója a felbocsátás előtt azt mondta, hogy 150 méteres magasságig akarják juttatni a szerkezetet. Az SN5 a Starship második prototípusa, melyet felbocsátottak – a Starhopper 2019 nyarán esett át hasonló teszten.

A Starhopper és az SN5 is egyetlen Raptorral készült, ez jelenleg a SpaceX legerősebb rakétamotorja. Az 50 méter magas Starshipben hat ilyen eszköz is lesz, és akár száz utast is szállíthat majd. Az űrhajót a Super Heavy nevű, 31 Raptort tartalmazó rakétával fogják felbocsátani. Ez az űrhajóhoz hasonlóan újrahasznosítható lesz, aminek köszönhetően jelentős összegeket spórolhat majd a SpaceX.

A Starship és a Super Heavy fejlesztése előtt is igen hosszú út áll még, de ha minden a tervek szerint halad, már a 2020-as években mindkettő elindulhat. Muskék az űrhajót és a rakétát többek közt arra használnák fel, hogy a Holdra és a Marsra juttassanak űrhajósokat.