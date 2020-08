Stroke-hálózat segíti a betegek hatékonyabb kezelését

Magyarországon évente csaknem negyvenezren kapnak stroke-ot és tizenháromezer ember veszti életét a vérrög okozta érelzáródás miatt kialakuló agyi érkatasztrófa következményeként. A stroke gyógyításában a terápia mielőbbi megkezdése kulcsfontosságú, a legjobb kezelési módszert pedig a modern képalkotó diagnosztikára, a CT- és MR-vizsgálatok eredményeire támaszkodva alakítják ki. A felvételek gyors kiértékelését számítógépes program támogatja, amely a mesterséges intelligencia segítségével azonosítja a sérült agyterületet, megtalálja az érelzáródás helyét és ki tudja mutatni az ennek következtében kialakuló véráramlási zavart.

PTE Orvosi Képalkotó Klinika és a Pécsi Diagnosztikai Központ (PDK) szakembereinek együttműködésében olyan megoldás született, amely a diagnosztika helyszínétől távol lévő kórházaknak is lehetővé teszi a számítógépes kiértékelő rendszer alkalmazását. Dóczi Tamás akadémikust, a PDK ügyvezető igazgatóját idézve közölték: a rendszer interneten keresztül továbbítja a régió egészségügyi intézményeiben készült CT-képanyagot, annak kiértékelését pedig a PDK központi számítógépe a nap bármely szakában képes elvégezni. Az eredményt – akár egy okostelefonnal is – néhány percen belül megtekintheti a beutaló orvos. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke a közlemény szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy a telemedicina segíti a terápia meghatározását, és alkalmazásával a vérrög gyors, mechanikus eltávolítása is lehetővé válik. Az úgynevezett „stroke-hálózatban” egyelőre a szombathelyi, a zalaegerszegi, a nagykanizsai, a szekszárdi és a bajai kórház vesz részt, de a rendszer akár a teljes dunántúli régióra kiterjeszthető – tudatta a klinikai központ elnöke.