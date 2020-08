A melegben érdemes fokozottan figyelni az élelmiszerek tárolására

Hazánkban a sokszor magas lázzal, hányással és hasmenéssel járó szalmonellózis, a szalmonellabaktérium által okozott fertőző megbetegedés fordul elő legtöbbször – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

Az ételmérgezés egyik leggyakoribb forrása a nem megfelelően megsütött, majd helytelenül, hűtés nélkül tárolt hús. Különösen a szárnyas és a darált húsok elkészítésénél kell az alaposságra figyelni – kezdi dr. Torzsa Péter családorvos. A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének egyetemi docense hozzáteszi: a nyers tojást tartalmazó ételek és a tojástartalmú édességek – mint például tatár beefsteak, tiramisu, madártej, a házi majonézzel készülő ételek – is okozhatnak szalmonella-fertőzést csakúgy, mint a mosatlan, nyers zöldségek, gyümölcsök. A hagyományos készítésű, olvadó vaníliafagyival is érdemes vigyázni, és fontos alapszabály, hogy ha a fagylalt egyszer már megolvadt, nem szabad újrafagyasztani – figyelmeztet a szakember.

A szalmonellafertőzés tünetei – a magas láz (enyhébb esetben csak hőemelkedés), a hányinger, a hányás, a vizes hasmenés, a köldök körüli hasi fájdalom, a gyengeség, a fáradékonyság – a fertőzés után 1-2 nappal jelentkeznek. A hasmenés többnyire 3-7 napig, a lázas állapot 3-4 napig tart. A betegség lefolyása után az esetek 80 százalékában 4-5 hét után megszűnik a szalmonellabaktérium széklettel való ürítése is, a betegeknek csak 1-2 százaléka válik tartós hordozóvá – magyarázza dr. Torzsa Péter. A családorvos arra is kitért, hogy a baktériumok az élelmiszeren túl leggyakrabban vízzel vagy piszkos kéz közvetítésével kerülnek a szervezetbe. A kórokozó a beteg vagy tünetmentes fertőzött személy vagy állat székletével, illetve tojással kerül a külvilágba, de a levágott állatok húsán is előfordul. A betegség a higiénés szabályok betartásával és az élelmiszerek megfelelő hűtésével megelőzhető, de az alapos sütés-főzés is elpusztítja a szalmonellabaktériumokat.

A családorvos néhány praktikus tanácsot is ad a szalmonellafertőzés megelőzése érdekében:

Mindig mossunk kezet, mielőtt ételkészítésbe kezdünk, és akkor is, amikor befejeztük a nyersanyagok, főként a húsok előkészítését!

A megmaradt ételt minél előbb tegyük hűtőbe, mivel szobahőmérsékleten már néhány órányi tárolás hatására is elszaporodnak benne a kórokozók!

Felhasználás előtt az ételt újra forrósítsuk át, nem elég csak melegíteni!

A hűtőben mindig különítsük el a nyersanyagokat és a késztermékeket!

A szalmonellával fertőzött páciens ápolása esetén fontos az alapos kézfertőtlenítés is, a beteg pedig mindenképp kerülje az ételkészítést, nehogy másokat is megfertőzzön!

Tífusz Mary, a tünetmentes szakács története a 20. század elejéről tanulságos lehet a fertőzés gyors terjedésére.

Dr. Torzsa Péter a kezelésről szólva elmondta, hogy ilyenkor elsődleges a folyadék és elektrolitok pótlása (a testfolyadékban található ásványi anyagok), de kerülni kell az étkezés során a hasi görcsöt kiváltó ételek, italok, például a tej, az alkohol vagy a koffein fogyasztását. Gyermekeknél hasfogók alkalmazása nem ajánlott.

Hozzátette, hogy a szalmonellózis legtöbbször otthon kezelhető fertőzés, a beteg az esetek túlnyomó többségében magától is meggyógyul. Enyhe vagy közepesen súlyos esetekben antibiotikum sem szükséges, mindössze az esetek kis százalékában javasolt, például a 65 évnél idősebb vagy az egyévesnél fiatalabb, gyenge immunrendszerű betegeknél.