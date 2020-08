Közel száz hideg objektumot találtak a Nap szomszédságában

A szakértők a hawaii W. M. Keck Obszervatórium segítségével vizsgálták a Backyard Worlds projekt keretében felfedezett barna törpéket – számol be a Phys.org. A barna törpék a bolygóknál nagyobb, a csillagoknál viszont kisebb objektumok, belsejükben nem zajlik magfúzió, a kialakulásuk a bolygókéhoz hasonló. Az újonnan megismert barna törpék között több olyan is található, amely rendkívül hideg – még akár vízfelhők is kialakulhatnak rajtuk.

A kutatók szerint a Naphoz közeli égitestek elemzése kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni az univerzumban betöltött helyünket. Bár a szakértők igyekeznek minél jobban feltérképezni a Naprendszer környezetét, még mindig rengeteg a felfedeznivaló.

Aaron Meisner, az amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány munkatársa szerint a most azonosított hideg objektumok vizsgálata hozzájárulhat annak megismeréséhez, hogy miként fejlődnek a Naprendszeren kívüli bolygók, illetve légkörük. A barna törpék felfedezése emellett annak kiderítésében is segíthet, hogy mennyi magányos égitest kering a csillagközi térben.

A csapat a W. M. Keck Obszervatórium NIRES nevű infravörös műszerével mérte fel az objektumok hőmérsékletét, utóbb pedig egyéb eszközökkel, például a Spitzer űrtávcsővel is folytattak elemzést. A hasonló vizsgálatok nem egyszerűek, hiszen a barna törpék magfúzió híján nem bocsátanak ki fényt, csak infravörös sugárzást. Emellett, minél kisebb egy barna törpe, úgy tűnik, annál hidegebb is, így az infravörös sugárzásuk is halványabb.

A Backyard Worldsben világszerte mintegy 100 ezer amatőr csillagász vesz részt. Az önkéntesek a teleszkópok adatai között keresik a csillagok, barna törpék és a bolygók jeleit. A projektnek köszönhetően eddig több mint 1500 csillagot és barna törpét fedeztek fel a Naprendszer közelében. Az amatőrök munkáját a hivatásosok is elismerik, 20 önkéntes társzerzőként szerepel majd az eredményeket ismertető tanulmányokban.