Történelmi obszervatóriumot fenyeget a kaliforniai tűzvész

Az Észak-Kaliforniát pusztító lángok már az állam történelmi, 133 éves csillagvizsgálóját is veszélyeztetik – számol be a Space.com. Kaliforniában augusztus 18-án rendelték el a szükségállapotot, ekkor a tüzek már 5 emberrel végeztek, és 242 ezer hektárnyi területet égettek fel. A lángok egyelőre megkímélték a Santa Clara-i Mount Hamiltonon álló obszervatóriumot, a létesítmény közelében egy ideiglenes tűzoltóállomást is berendeztek. Claire Max, a Kaliforniai Egyetemi Obszervatóriumok (UCO) igazgatója szerint a tűzoltók erőfeszítései ellenére a Lick Obszervatórium még nincs biztonságban.

A csillagvizsgálót 1876 és 1887 között építették fel, az intézményt az UCO kezeli, nevét pedig James Lick ingatlan-befektetőről kapta. A tudományok iránt elkötelezett vállalkozó nem sokkal halála előtt alapította a létesítményt. A Lick Obszervatórium a világ első hegytetőn kialakított, tartósan lakott csillagvizsgálója. A telepnél jelenleg 27 dolgozó lakik.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a teleszkóp és a létesítményhez tartozó építmények is érintetlenek, kivéve a dolgozóknak otthont adó házak – ezek közül többen is kár esett. A szakértők csak a tűzvész után tudják majd felmérni, hogy a füst milyen problémákat idézhetett elő a műszerekben.

A Lick Obszervatórium máig fontos szerepet tölt be a tudományos kutatásokban, a helyi szakértők és egyetemi hallgatók mellett nemzetközi projektek számára is gyűjt adatokat. A csillagvizsgáló többek közt bolygórendszereket, illetve fekete lyukakat figyel meg, nem egy programja évtizedek óta tart.