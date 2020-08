Egyes baktériumok túlélhetik a Föld és Mars közötti utat

Szakértők egy csoportja a Nemzetközi Űrállomásnál zajló japán Tanpopo misszió adatait elemezve arra jutott, hogy bizonyos baktériumok képesek lehetnek az égitestek közötti utazásra – számol be a ScienceAlert. Friss tanulmányukban azt írják, az igen ellenálló baktériumnemzetség, a Deinococcus radiodurans hivatalosan is túléltek három évet az űr vákuumában. A mikrobák a mikrogravitációt, az extrém sugárzást és hőt is átvészelték a Nemzetközi Űrállomás külsején.

Az eredmények bizonyítékok lehetnek a pánspermia elmélete mellett, mely szerint az élet magjai mindenütt jelen lehetnek az univerzumban, az élet vagy annak építőelemei pedig nem feltétlenül a Földön alakultak ki, hanem ide is úgy érkezhettek.

A Tanpopo mintáinak elemzése azt sugallja, hogy egy parányi baktériumtelepek minimum három, maximum nyolc évet vészelhet át az űrben. Jamagisi Akihiko, a Tokiói Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint ez azt jelenti, hogy az ellenálló mikroorganizmusok meg tudnák tenni a Föld és a Mars közötti utat. A kutatók eddig azt vizsgálták, hogy egyes baktériumok meddig maradhatnak életben az űrállomás belsejében, a Tanpopo kísérlet viszont az állomáson kívül zajlik. A vizsgálatban a 100 milliméter vastag telepek külseje elpusztult, belül azonban találtak még élő baktériumokat.

Nem kizárható, hogy a por, az aszteroidák, az üstökösök vagy a meteoritok, illetve az ellenálló mikrobák révén az élet képes az égitestek között is terjedni. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a pánspermia esetleges alátámasztásához még rengeteg kutatásra lesz szükség.