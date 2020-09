Interaktív térképen nézheti meg, hol állt volna otthona a távoli múltban

Egy kaliforniai paleontológus olyan interaktív térképet hozott létre, melyen a felhasználók nyomok követhetik, hogy az egyes települések helye hogyan vándorolt az elmúlt 750 millió év során – számol be a CNN. A Ian Webster által tervezett térkép egyéb hasznos eszközöket és információkat is tartalmaz, többek közt az is olvasható az oldalon, hogy az egyes korszakokhoz milyen fontosabb események kapcsolódtak.

„Azt bizonyítja, hogy a környezet dinamikus, és változhat” – mondta a szakértő. Webster hozzátette, a Föld idősebb, mint amit el tudunk képzeli, és a lemezek jelenlegi elrendeződése időbeli véletlenszerűségnek tekinthető. Ha a bolygó túlél minket, a távoli jövőben egészen máshogy fest majd a lemezek szerkezete.

Webster egy másik, a Christopher Scotese geológus által tervezett térképre építette a sajátját – előbbi geológiai modelleket vizualizál. Scotese modelljei 750 millió évvel ezelőttig vezették vissza a lemeztektonikát, ez előtt nem sokkal jelentek meg az első zöldmoszatok az óceánokban.

Webster térképén a felhasználók rákereshetnek egy településre, majd megjelölhetik annak helyét, hogy nyomon követhessék az adott pont mozgását az időkön át. Az oldal még azt is jelzi, hogy milyen dinoszauruszok éltek az adott régióban. A szakértő bízik benne, hogy az eszköz hasznos lehet a geológia iránt érdeklődők számára.