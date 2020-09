A vártnál is mélyebb a világ legnagyobb édesvízi barlangja

Egy friss tanulmányban a szakértők a legújabb geofizikai adatok alapján adtak becslést a csehországi Hranicei szakadék mélységére – számol be a ScienceAlert. A formáció a korábbi számítások alapján legalább 474 méter mély.

A csapat geofizikai információkat elemzett, úgy mint graviméteres adatokat, de megnézték a Föld felszín elektromos vezetőképességét és a természetes geomágneses mezőket is ellenőrizték. Ezen adathalmazból következtetni tudtak a kőzetek és ásványok elhelyezkedésére, illetve az üregekre és völgyekre. Bár a módszer nem a legtökéletesebb a feltérképezésre, az eredmények alapján így is megállapítható, hogy a barlangrendszer jóval mélyebb a vártnál. Az új kutatás emellett a formáció eredetéről is árulkodik.

A hasonló, elárasztott barlangok közvetlen vizsgálata nem egyszerű és nagyon veszélyes feladat. Az adatok azt mutatják, hogy az ilyen rendszerekben a víz mélyen fekvő, ősi forrásokból ered. Éppen ezért sok kutató úgy véli, hogy a hasonló barlangok alulról felfelé alakulnak ki, ahogy a savas mély kivájja a felette álló mészkövet.

Az új kutatásban egy hatalmas karsztrendszert mutattak ki. A szakértők szerint ezeket, eleinte legalábbis, felülről lefelé haladó erózió hozta létre. A középső miocén alatt a közeli hegyekből a víz egy medencében gyűlt össze, ahol aztán vájatokat alakított ki a mészkőben. Ezt az elméletet egy korábbi, a szakadékhoz kapcsolódó vízelvezető rendszer is igazolja. A későbbi üledéklerakódás, illetve a kanyonok elzáródása miatt az olvadékvíz már nem tudott távozni a rendszerből, így árasztva el a barlangot.