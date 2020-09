Matematikai módszerrel mérték fel az ősi civilizáció összeomlásának okát

A Rochester Műszaki Intézet munkatársai olyan matematikai módszert fejlesztettek ki, mellyel igazolni tudták, hogy a klímaváltozás hozzájárulhatott az ősi civilizáció felemelkedéséhez és hanyatlásához – számol be a Phys.org. Nishant Malik és kollégái szerint a monszunmintázatok alakulása nagyban befolyásolta az Indus-völgyi, azaz a Harappa-civilizációt, amely a mezopotámiai és egyiptomi bronzkori civilizációkkal egy időben létezett.

Malikék olyan technikát dolgoztak ki, amellyel paleoklimatikus idősorokat tanulmányozhatnak. Ezek indirekt megfigyeléseken alapulnak, a dél-ázsiai állócseppkövekben egy bizonyos izotóp felmérésével például 5700 évig visszamenőleg lehet rekonstruálni a térség monszunmintázatait.

Malik szerint az ilyen idősorozatok elemzésével a probléma az, hogy sok bennük a bizonytalanság. Az új módszerrel ugyanakkor a legnehezebben vizsgálható adathalmazokban is képesek voltak kimutatni az átmeneteket.

Az évek alatt számos elmélet született arra vonatkozóan, hogy mi is okozta az Indus-völgyi civilizáció vesztét, egyes szakértők szerint nomádok inváziója vagy egy hatalmas földrengéssorozat hozhatta el a bukást. A legvalószínűbb magyarázatnak az éghajlati átalakulás tűnik, ezt azonban nem tudták eddig a mostanihoz hasonló megközelítéssel alátámasztani. A friss eredmények alapján a civilizáció felemelkedése, illetve összeomlása előtt is megváltoztak a monszunok, úgy tűnik, a klimatikus átalakulás kulcsszerepet töltött be a Harappa-civilizáció történetében.