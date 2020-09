Megszületett az első klónozott vadló

Új reményt adhat rokonainak Kurt, a 2020. augusztus 6-án klónozás révén született csikó – adta hírül a San Diegó-i Állatkert közleménye. A Przewalski ló, az egyetlen, jelenleg is élő, valódi vadló mintegy fél évszázada a kihalás szélére sodródott.

Kurt különlegessége amellett, hogy az első klónozott példány az, hogy egy 40 éve lefagyasztott minta segítségével születhetett meg. Bob Wiese, a San Diegó-i Állatkerthez tartozó San Diego Zoo Global élettudományi vezető kutatója szerint a csikó genetikai szempontból az egyik legfontosabb példány. A szakértő hozzátette, bíznak benne, hogy az egyed visszahozza a jövő generációi számára fontos genetikai változatosságot.

Az ázsiai vadló a második világháború után került veszélybe az emberi terjeszkedés miatt. A fajt 1969-ben a szabad természetből kihaltnak nyilvánították, 12 példányt azonban állatkertekben sikerült megőrizni, így alapozva meg a későbbi tenyésztést.

A probléma az, hogy az állatok genetikai sokfélesége igencsak lecsökkent, ami nagyon veszélyes az élőlényekre. További gondot jelent, hogy a tenyésztés során előfordultak fajok és alfajok közti keveredések, így sok a vita arról, hogy mennyire is tekinthetők „tisztának” a mai Przewalski lovak.

A Kuporovic nevű példány 1975 és 1998 között élt, a már fogságban fogant állat genomjának elemzése felfedte, hogy teljes egészében vadon élő vonalaktól származott. A szakértők 1980-ban ezért mintát gyűjtöttek be tőle, melyet meg is őriztek a San Diegó-i Állatkertben. Az intézmény csapata most egy klónozással foglalkozó vállalattal, a ViaGen Equine-nel közösen hozott létre egy embriót Kuporovic mintáját felhasználva. A szakértők szerint Kurt teljesen egészséges, születése pedig reményt jelenthet a faj számára.