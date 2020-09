Zergemúmiát találtak az olasz Alpokban

Hermann Oberlechner hegymászó gyakran bukkan állati tetemekre, éppen ezért elsőre nem is tűnt igazán különleges felfedezésnek a jégből kikandikáló zerge – számol be az Eurac Research. A bőr közelebbi vizsgálata után az alpinista ugyanakkor rájött, hogy mégiscsak egyedi tetemet talált, így gyorsan értesítette a vadőröket.

A zerge múmiáját 400 éven át őrizte egy gleccser, a tetemet az alpesi hadtest segítségével sikerült elszállítani a közeli völgybe, ahol aztán a bolzanói Eurac Research kutatóintézet csapata elemezte. A szakértők szerint a tetem vizsgálatával pontosíthatják azokat az elemzési és konzerváló módszereket, amelyeket az emberi jégmúmiákon szoktak alkalmazni.

A mumifikálódott testekben a DNS gyakran sérül. A csapat célja most az, hogy úgy vizsgálják a tetemet, hogy közben konzerválni is tudják, a DNS-e pedig ne roncsolódjon tovább. A kutatók reményei szerint az állati maradványon végzett kísérletek eredményei az emberi jégmúmiák elemzése során is hasznosnak bizonyulnak majd.

Nem ez az első alakalom, amikor hasonló céllal tanulmányozzák egy állat jégben fennmaradt tetemét. Marco Samadelli, az Eurac Research munkatársa szerint a korábbi kutatásokból tudják, hogy mikrobiológiai szempontból milyen fizikai és kémiai paraméterek szükségesek a konzerváláshoz, a zergét pedig éppen ilyen állapotba helyezik, hogy aztán felmérjék a körülmények DNS-re gyakorolt hatását.

Ahogy világszerte olvadnak a hegyi gleccserek, egyre több jégben fennmaradt lelet kerül elő. Bár ez megnöveli a felfedezések számát, veszélyt is jelent a maradványokra, melyek a jégből kibukkanva könnyebben roncsolódnak.