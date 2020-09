Szélmeghajtású teherhajó készül

Nagyjából 7000 évvel ezelőtti az a kis festett kerámiakorong, amelyet Kuvaitban találtak, és egy vitorlás hajót ábrázol, ekkor tehát már biztosan használták elődeink e közlekedési módszert. Manapság a fosszilis üzemanyagú hajózás rendkívüli terheket ró a környezetre, azonban a globális kereskedelem csak így tartható a mai szinten. (Igen, ebben az is benne van, amit az átlagember a világ túlsó feléről megvásárol ebay-en, vagy más internetes árudákban.) Bár a legújabb szabályozók már előírják a hajók üzemanyag jobb minőségét, ez csak a szennyezés egy részén segít. Az IMO, az ENSZ nemzetközi tengerhajózási szervezete azt a célt tűzte ki, hogy 2008-hoz képest 2050-re 50 százalékkal csökkentik a szén-dioxid kibocsátását is, ehhez alapvető fontosságú lesz a legmodernebb technológiák és anyagok felhasználása.

Egy svéd vállalkozás, a Wallenius Marine olyan teherszállító hajót tervez, amely szélenergia segítségével 7000 autót lesz képes majd az óceánon átszállítani. A vállalkozás egy digitális sajtótájékoztatón mutatta be a hajót, amelynek neve Oceanbird, vagyis Óceáni madár.

A jármű 200 méter hosszú, 40 méter széles lesz, és 5, repülőgépszárnyra hasonlító, teleszkóposan megnyújtható vitorlája 80 méter magasba érhet, és a hajó 12 nap alatt szeli majd át az Atlanti-óceánt (jelenleg kb. 8 nap egy ilyen út). A hajó 90 százalékkal kevesebb károsanyag-kibocsátású a hasonló, de hagyományos üzemanyagú társaihoz képest, sebessége 10 csomó körül lesz. A jármű teljes, megrendelésekre kész tervezete 2021-re készül el, a hajót pedig szeretnék 2024-ben vízre bocsájtani.

A teleszkóposan magasabbra nyitható vitorlák Forrás: Wallenius Marine

A fejlesztők számítógépes szimulációk, és a hajó modelljével folyó valós kísérletek révén igyekeznek minél hatékonyabbá tenni a járművet, amely, ha elkészül, a világ leghatalmasabb vitorlás hajója lesz. Jelenleg hétméteres modellekkel végeznek teszteket nyílt vízen, s az idei ősz a továbbiakban is e munkáról szól majd.

A vitorlák acél és kompozit anyagok keverékéből készülnek majd, s amikor teljesen behúzott állapotban vannak, a hajó csak 45 méterrel magasodik a vízvonal fölé, így pl. hidak alatt is át tud úszni. A kikötői manőverezéshez és vészhelyzetekhez motorokat is kap a jármű, a vitorlák magassága pedig kb. kétszerese a mai legmagasabbra nyúló vitorláénak.

A projekt irányítója a Wallenius Marine, amely élenjáró a hajózási innovációkban. A tervezésben két további intézet, az SSPA nevű svéd kutatóintézet, amelynek nagy tapasztalata van hajózási téren, illetve a Királyi Műszaki Egyetem is részt vesz hajóépítési tapasztalataival, amelybe a szélmeghajtás és a robotika is beletartozik. A projektet a Svéd Közlekedési Minisztérium is támogatja.