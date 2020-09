Bányászok találtak rá egy ősi becsapódási kráterre

Az Ausztrália Outback nevű térségében dolgozó aranybányászok egy 100 millió éves becsapódási krátert fedeztek fel – számol be a Live Science. Az ország nyugati részén fekvő Ora Banda közelében található felszín alatti mélyedés 5 kilométer széles, és a becslések alapján egy 200 méter átmérőjű objektum ütközése miatt alakult ki.

Az Evolution Mining bányászati vállalat geológusai különös kőzeteket azonosítottak a régióban, ezért értesítették Jayson Meyerst, a Resource Potentials földtani tanácsadócég igazgatóját. A szakértő a mintákat vizsgálva azonnal felismerte a becsapódások nyomait, az úgynvezett nyomáskúpokat. Ezek akkor jönnek létre, amikor egy ütköző nagy objektum elképesztő nyomása és gyors lökéshullámai megráznak egy területet, eldeformálva a környező kőzeteket.

Meyers a térség topográfiáját is felmérte, és egy gravitációs anomáliákat mutató térképet is megvizsgált, ennek segítségével ugyanis képes volt észlelni a terület rejtett jellegzetességeit. Az elemzés során sikerült felfedeznie magát a krátert, a közepén pedig egy redőt, ahol a nyomáskúpok is a felszínre bukkantak a becsapódást követően. Meyers szerint az objektum hatalmas erővel ütközött, és jelentős helyi pusztítást okozott.

Az Ora Banda-i krátert jelenleg a Perth-i Curtin Egyetem vizsgálja mikroszkopikus szinten. A kutatásoknak köszönhetően remélhetőleg pontosan datálhatják majd a mélyedést, Meyers jelenlegi becslése alapján a kráter 250-40 millió éves lehet.