Több áramot használunk a légszennyezés miatt

Egy új vizsgálat alapján a légszennyezés fokozódásakor az emberek több időt töltenek zárt helyeken, ami növeli az áramfogyasztást – számol be a Phys.org. Mivel az áramot jellemzően még fosszilis energiahordozók égetésével állítjuk elő, a folyamat további környezeti problémákhoz, az emisszió növekedéséhez vezethet.

A Cardiffi Egyetem csapata arra jutott, hogy a jelenség inkább jellemző az alacsony jövedelmű csoportokra, illetve az etnikai kisebbségekre. A kutatók 4 ezer lakóépület és 17 ezer kereskedelmi épület energiahasználatát elemezték az arizonai Phoenixben 2013 és 2018 között. Az Egyesült Államokban a város és régiója a leginkább szennyezett, ebben az emberi tényezők mellett a környezeti faktorok, például a porviharok is szerepet játszanak.

A szakértők a periódusban a szennyezettség szintjét is felmérték. Az összevetést követően kiderült, hogy a szennyezettebb napokon a lakóépületekben nőtt a fogyasztás, főként nappal, de a boltok és a szórakoztatóiparni létesítményekben is nőtt az áramhasználat.

Pan He, a csapat vezetője szerint eredményeik azt mutatják, hogy a szennyezettebb időszakokban az emberek inkább otthon maradnak, ami növeli az áramhasználatot és így a kibocsátást is. Ilyen napokon többet világítanak, fűtenek vagy épp hűtenek az épületekben, s az alacsonyabb jövedelműeknél a kilengés valószínűleg azért jelentősebb, mert kevésbé hatékony rendszereket használnak.

Érdekes módon a szennyezés a napelemek által termelt energiát is csökkentette. Ennek oka az, hogy a levegőben szálló részecskék blokkolhatják a napfény egy részét, és a panelekre is lerakódhatnak.

Az elemzés értelmében a légszennyezés csökkentése a jólétre is pozitív hatással van, és még tovább javítható azzal, ha a rosszabb helyzetű lakosságot segítik az energiahatékony eszközök beszerzésében.