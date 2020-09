Sarki fény árulkodik a Titanic tragédiájáról

Bár a Titanic több mint száz éve süllyedt el, máig rengeteg rejtély övezi tragédiáját. Az egyik ilyen megválaszolatlan kérdés az, hogy miért nem fogták időben a környező hajók a vészjelzéseit.

1912. április 15-én éjszaka, a Titanic katasztrófájának estéjén kifejezetten látványos volt a sarki fény az Atlanti-óceán északi részei felett. Egy új tanulmány alapján a jelenség hátterében álló geomágneses vihar megzavarhatta a hajó navigációs és kommunikációs rendszerét, ezzel akadályozva a mentést, illetve növelve a tragédia kockázatát – számol be a Space.com.

Mila Zinkova független időjáráskutató szerint több szemtanú is beszámolt róla, hogy igen erős volt a sarki fény a régióban a baleset napján. A fényjelenség akkor alakul ki, amikor a Nap töltött részecskéi a légkörbe belépve a magnetoszféra által terelve interakcióba lépnek a helyi gázokkal. Bizonyos esetekben a naptevékenység különösen jelentős, ez pedig az átlagosnál is látványosabb sarki fényt okoz, és a navigációs, illetve kommunikációs eszközöket is befolyásolja.

Zinkova szerint a forrásokban szereplő fényjelenség hátterében egy olyan napvihar állhatott, amely megzavarhatta a Titanic és más hajók iránytűit és kommunikációs rendszereit. Ez megnehezíthette a mentés folyamatát, ami pedig növelhette az áldozatok számát. Lehetséges, hogy ha nincs a napvihar, a Titanic iránytűje még a végzetes jéghegy mellett is eltereli a hajót.

A túlélők mentésében részt vevő Baltic óceánjáró legénysége szerint a Titanic rádiójelei nagyon furcsák voltak. Zinkova szerint a Titanic által küldött vészjelzések egy része sosem ért célba, és a hajó sem kapott üzeneteket másoktól. Tanulmányában a szakértő azt írja, a hivatalos jelentés alapján amatőr rádiósok zavarták meg a jeleket, ekkoriban azonban még nem tudták, hogy a mágneses viharok is képesek hasonlóra.