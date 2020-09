Kettős objektumot találtak a Naprendszer szélén

Rodrigo Leiva és Marc Buie, az amerikai Délnyugati Kutatóintézet munkatársai friss tanulmányukban egy új, kettős Neptunuszon túli objektumot (TNO) írnak le. A szakértők a RECON amatőr kutatókat tömörítő, a Naprendszer külső régióit vizsgáló hálózat adatainak köszönhetően bukkantak az új égitestekre.

A TNO-k olyan kisebb jeges objektumok, melyek a Nap körül keringenek, de igen távol, a Neptunusz pályáján túl. Kettős TNO-ról akkor beszélhetünk, amikor két égitest szoros gravitációs interakcióban van, és egymás körül kering. A kutatók a most felfedezett bináris objektumot annak köszönhetően érzékelték, hogy az egy távoli csillag előtt elhaladva takarta annak fényét – a takarás időtartamából még következtetni is lehet a hasonló égitestek méretére.

Buie szerint az is kiderült, hogy a takart csillag is kettős. Bár a bináris égitestek igen gyakoriak, az már jóval ritkább, hogy épp egy bináris TNO takarjon egy kettős csillagot. Leiva hozzátette, az új bináris TNO tulajdonságai is érdekesek: az objektumok viszonylag közel, mintegy 350 kilométerre keringenek egymástól – a hasonló égitesteket jellemzően 1000 kilométer választja el.

A közelség miatt hagyományos módszerekkel nehéz lett volna észlelni az objektumokat, a RECON-t azonban épp hasonló esetekre találták ki. Az 56 amerikai obszervatóriumot tömörítő hálózatban amatőrök, így diákok és középiskolai tanárok dolgoznak. A RECON rendkívül gyorsan és nagy mennyiségben képes gyűjteni az adatokat.