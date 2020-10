A Puli Space az Aranycsapatot is a Holdra viszi

A közeljövőben induló holdi robotikus felderítő expedíciókon, a tudományos-műszaki kísérleteken és berendezéseken kívül kulturális-művészeti projektek is ott lesznek a fedélzeten. A Puli Space Technologies Téridő plakettjén több ezer oldalnyi üzenet juthat el a Holdra. Az örökkévalóságnak szóló történetek sorát az Aranycsapat emlékezete és az informatikai világ két jelentős szereplőjének, az IDC és az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért bemutatkozása indítja.

Miniatürizált analóg adathordozón kerülnek a Holdra a történetek. Forrás: Puli Space

A NASA kereskedelmi űrprogramja keretében számtalan magáncég robotikus eszközzel járul hozzá a holdkutatáshoz, ezek közt szerepel a Puli Space is majd. Azonban a tudományos-technikai célok mellett a kultúra, és az emberiség története is felkerül égi kísérőnkre, időkapszulák formájában, amelyekben mikroszkopikus méretű szövegek és monokróm képek is kerülhetnek. A Puli is egy ilyen időkapszulát küld, Téridő plakett néven, amelyen személyes és közösségi történetek foglalnak majd helyet, a történetek egy keramikus mikrofilmre kerülnek, s erről egy alumínium másolat készül. Ezt viszi majd a NASA műszereivel együtt a Holdra az Astrobotic cég Peregrin nevű leszállóegysége, amely véglegesen a Holdon marad majd.

Pacher Tibor, a Puli Space vezetője elmondta: „Fontosnak tartom, hogy az űrtevékenység kulturális vonatkozásaira is felhívjuk a figyelmet. A mérnökök, tudósok nem csak a műszaki/tudományos feladatok megoldásán dolgoznak, ugyanúgy szeretnek olvasni, filmet nézni, zenélni vagy kiállításra menni, a történelemmel foglalkozni, mint bárki más. Ezért is dolgozunk holdjárónk és NASA-díjnyertes „vízszimatoló” szenzorunk fejlesztése és Holdra juttatása mellett egyedi időkapszula projektünkön, és biztos vagyok benne, hogy a Téridő plakett sikere hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarország is beléphessen azon országok nagyon szűk csoportjába, akik képesek egy másik égitest elérésére, és részt vehetnek a Hold erőforrásainak hasznosításában, egy új, innovációra építő gazdaság kialakításában.”

Az Aranycsapat 1953-as fotón Forrás: Puli Space / Wikipedia

Az Aranycsapat Holdra jutását egy közösségifinanszírozás-kampánnyal is támogatjuk a Tőkeportál internetes oldalán, amelynek keretében kiemelt támogatóink nevét is elvisszük a Holdra.

Pacher hozzátette: „Szeretnénk, ha a Téridő plakett tartalma minél izgalmasabb lenne, egy igazi színes tabló arról, hogy mit mondunk el a jövőnek arról, ami számunkra igazán értékes, még akkor is, ha az történelmi léptékkel mérve hétköznapi. A Téridő plakett éppen ettől lehet érdekes, életszerű: a mai világ lenyomata. A jövőben további cégek és magánszemélyek számára is szeretnénk lehetőséget adni, arra hogy saját történeteikkel, üzeneteikkel gazdagítsák a közösen összeállított és végső soron az örökkévalóságnak szóló Téridő Plakett tartalmát.”

A Puli Space sajtóközleményének talán legfontosabb sorai szerint: „A Puli csapatának a holdjáró fejlesztése és Holdra juttatása csupán az egyik célja. Hisszük, hogy ez hazánk számára óriási elismerést és presztízst jelentene, hiszen a világ nagyhatalmai mellett egy kis ország, Magyarország ott lehetne az első nemzetek között, amely járművet küld a Holdra. A projekttel azonban nem csupán technológiai felkészültségünket kívánjuk bizonyítani: szeretnénk, ha ez a kihívás minden honfitársunk számára egy közös cél lenne, amit mindenki magáénak érez. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Rubik Ernő, Teller Ede vagy Neumann János nevét világszerte ismerik, a Puli projekttel a magyar tudósok nyomdokaiba kívánunk lépni. Tudásunkat és elhivatottságunkat szeretnénk megosztani a jövő generációjával is, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük a tudományos gondolkodásmódot és bátorítsuk a diákokat arra, hogy természettudományos, műszaki pályát válasszanak, ezért rendszeresen tartunk előadásokat űrkutatási és holdutazási témákban.”