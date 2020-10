Ilyen lehetett az élet a bolygónk oxigénbősége előtt

Egy friss tanulmány alapján a ma igen mérgezőnek gondolt arzén lehetett a korai élet egyik alapja – számol be a Live Science. Pieter Visscher, a Connecticuti Egyetem munkatársa és kollégái az Atacama-sivatagban, a rendkívül sós La Brava-tó területen élő lila, fotoszintetizáló mikrobákat vizsgálták, és arra jutottak, hogy fotoszintézisük az arzénnek köszönhetően valósul meg. Visscher szerint ez az egyetlen hely a Földön, ahol olyan mikrobák fordulnak elő, melyek teljes oxigénhiányban, ráadásul nagy hőmérsékleti szélsőségek közt és magas ultraibolya-sugárzásnak kitéve élnek.

A földi élet legkorábbi bizonyítékai a sztromatolitok, melyek a korai mikrobaszőnyegek által létrehozott üledékszerkezetek. Ezek 3,5 milliárd évvel ezelőtt kezdtek kialakulni, ebben a korszakban, mintegy egymilliárd éven át, még alig volt oxigén bolygónkon. A kutatók máig nem tudják pontosan, hogy ezek az élőlények hogyan maradhattak életben, a sztromatolitok, illetve a mai extremofil, azaz szélsőségeket tűrő létformák vizsgálata azonban segíthet megválaszolni a kérdést.

A szakértők sokáig a vasat, a ként vagy a hidrogént tartották az oxigén potenciális helyettesítőjének, utóbb azonban Kalifornia hipersós tavaiban, az anyagcseréjükben arzént felhasználó mikrobákat is felfedeztek. Utóbb, a nyugat-ausztráliai Tumbiana-formációnál olyan sztromatolitokat is találtak, melyek azt bizonyítják: a távoli múltban, a prekambrium során a fény és az arzén segítségével is zajlott fotoszintézis. Sőt tavaly a Csendes-óceánban is felfedeztek arzént használó létformákat. (Ezeket a felfedezéseket ne keverjük össze a NASA szakembere által 2010-ben közzé tett esetről, amelyben az arzént a foszfor helyettesének feltételezték – s később az eredményeket megcáfolták.)

A szakértők szerint további bizonyítékokkal kell igazolni, hogy La Brava-i mikrobák valóban arzént használnak a fotoszintézishez. Amennyiben igazolódnak a friss eredmények, úgy ezek lehetnek az első modern mikroorganizmusok, amely tartósan, teljesen oxigénmentes környezetben hasznosítják az arzént – hasonló helyen, mint prekambriumi mikrobák. Éppen ezért a friss tanulmány a korai élet alaposabb megértésében is segíthet.