Korábban nem látott módon elevenedik meg a Holdra szállás

A DutchSteamMachine YouTube-csatornáján mesterséges intelligencia (MI) által feljavított videókat mutatnak be – írja a Space.com. A felvételek között több Apollo-missziós videó, köztük Neil Armstrong Holdra szállása is megtalálható. Az MI a kép stabilizálásával, új képkockák megalkotásával, illetve az fps (képkocka per másodperc) növelésével teszi még látványosabbá a több évtizedes filmeket.

1968 és 1972 között 11 küldetés indult a Holdhoz, ezek közül hat során landolást is végrehajtottak, így összesen eddig 12 ember járhatott az égitesten. A missziók során felvételeket is létrehoztak, ezeket jellemzően 1, 6 vagy 12 fps-sel készültek – a filmipari standard 24, míg a HD kameráké 30 vagy 60 fps. Amikor egy ilyen videót gyorsabban játszanak le, a mozgások szaggatottá, természetellenessé válnak, éppen ezért a DutchSteamMachine mögött álló holland filmrestauráló, Niels egy mesterséges intelligenciát tanított be képkockák generálására. A gép a meglévő képkockákat elemezve tudott létrehozni újakat, így javítva fel az fps számát. Niels szerint a szakértők régóta dolgoznak filmek felújításán, az MI azonban egészen új eszközt kínál a specialistáknak.

Az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megfelelő minőségű példaképeket találjanak, a szemcsésség például alaposan megnehezíti a mesterséges intelligencia dolgát. Niels szerint a NASA-felvételek az alacsony fps szám, illetve a lassú mozgások miatt kiválóak ilyen munkára.

A szakértő abban bízik, hogy videói tovább növelik a közelgő újabb Holdra szállás iránti érdeklődést. A NASA a tervek szerint 2024-ben fog ismét embert küldeni az égitestre, ezúttal egy nő is az objektum felszínére léphet majd.